العدد ارتفع إلى 30 خلال أسبوع.. مقتل 9 من قوات النظام السوري بهجوم لداعش

2022/06/23 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بأن تسعة مقاتلين من قوات النظام السوري قتلوا في يوم واحد على يد تنظيم الدولة الإسلامية شرقي سوريا، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات في المنطقة.

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