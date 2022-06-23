بعد ارتكابه جريمة في البصرة.. اب يسلم ابنه الى الشرطة النجف

2022/06/23 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر أمنى، الخميس، بقيام احد الاشخاص بتسليم ابنه المتهم بجريمة قتل وقعت في البصرة الى شرطة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "أحد الأشخاص من أهالي النجف قام ظهر اليوم بتسليم ابنه الى مركز شرطة المجتبى بحي الجامعة ضمن المحافظة ".

وأضاف ان "الابن متهم بقيامه بجريمة قتل في محافظة البصرة قبل عدة أيام".

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