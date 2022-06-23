ذي قار تعلن ارتفاع اعداد المحجورين جراء الإصابة بوباء كورونا

2022/06/23 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن ارتفاع بأعداد المحجورين المصابين بوباء كورونا في المحافظة.

وقال مدير قسم الصحة العامة حسين رياض في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المحافظة تشهد ارتفاعا بأعداد المحجورين والمصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي".

وأضاف ان "عدد المصابين خلال شهر حزيران الجاري بلغ 171 مصابا في وقت بلغ عدد المصابين خلال أيار الماضي 24 مصابا فقط"، مبينا ان "الفرق بالإصابات يتوجب اخذ الحيطة خصوصا مع عودة ازدياد معدل الاصابات اليومي".

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