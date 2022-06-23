2022/06/23 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرع توزيع كهرباء ذي قار الى / مواطنينا الكرام في معظم مناطق صوب الشامية وبعض المناطق من صوب الجزيرة في مدينة الناصرية تنويه : نود إعلامكم بان ملاكات فرع شبكات الجنوب الغربي الأبطال وبجهود استثنائية متواصلة تمكنت من إصلاح العارض الفني الطارئ ” قطع أسلاك ” على خط ١٣٢ ك.ف وتم إعادة محولة التحويل الذاتي […]

ظهرت المقالة كهرباء ذي قار لأهالي ’الشامية’: الطاقة ستعود لكم تدريجياً..



أصلحنا العارض الطارئ أولاً على ايرث نيوز.

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