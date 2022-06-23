2022/06/23 | 21:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BD95rvteFB8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون يشكون الروتين في المصارف الحكومية للحصول على القروض | تقرير محمد جبار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون يشكون الروتين في المصارف الحكومية للحصول على القروض | تقرير محمد جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).