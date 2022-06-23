ذي قار تسجل 171 إصابة بفيروس كورونا

2022/06/23 | 21:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار… أعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، عن ارتفاع بأعداد المحجورين المصابين بوباء كورونا في المحافظة الى 171 مصابا.وقال مدير قسم الصحة العامة حسين رياض في تصريح تابعته /ألمعلومة/، ان “المحافظة تشهد ارتفاعا بأعداد المحجورين والمصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي”.وأضاف ان “عدد المصابين خلال شهر حزيران الجاري […]

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