علاوي: تشكيل الحكومة دون الكتلة الصدرية تزيد الأمور تعقيدا

2022/06/23 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رأى الأمين العام للحركة الوطنية العراقية إياد علاوي، اليوم الخميس، أن تشكيل الحكومة دون الكتلة الصدرية لن تزيد الأمور إلا تعقيدا.وكتب علاوي في تدوينة على “تويتر” اطلعت عليها ايرث نيوز، ان “المضي بتشكيل الحكومة من دون وجود الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات والتي اثبتت انها لا تبحث عن المناصب بقدر بحثها […]

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