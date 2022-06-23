نواب منشقون وأحزاب ناشئة يدعون لمؤتمر وطني واسع

2022/06/23 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحاضرين أجمعوا على الاعداد لمؤتمر وطني واسع لقوى التغيير يؤسس لبناء البديل السياسي الديمقراطي.

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