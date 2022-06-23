"خطوة تاريخية".. منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "المرشح" للانضمام للاتحاد الأوروبي

2022/06/23 | 22:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق القادة الأوروبيون، الخميس، على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "المرشح" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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