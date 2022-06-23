كم أشتاقك رفيقي ..؟ - مريم نجمه

2022/06/23 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه كم اشتاقك رفيقي ؟أناديكَ من الأعماق ..! منذ غادرتنا حبيبي جريس إلهامس , الساحة الوطنية السياسية السورية صامتة , خرساء بحاجة لشخصية , بل شخصيات تاريخية قيادية حقوقية جريئة حرّة , لا تخضع لأي جهة إلا لضمير الشعب الذبيح المهجّر .



بحاجة من يفنّد ويفضح ويعلي الصوت سياسياً حقوقياً اقتصادياً شعبيًا وجوديًا .



من يفضح ما يجري من تواطؤ وخيانات وتقاعس وانتهاز ية وتسليم للأمر الواقع وتأبيد المجر ......





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