2022/06/23 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#مريم_نجمه كم اشتاقك رفيقي ؟أناديكَ من الأعماق ..! منذ غادرتنا حبيبي جريس إلهامس , الساحة الوطنية السياسية السورية صامتة , خرساء بحاجة لشخصية , بل شخصيات تاريخية قيادية حقوقية جريئة حرّة , لا تخضع لأي جهة إلا لضمير الشعب الذبيح المهجّر .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم أشتاقك رفيقي ..؟ - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#مريم_نجمه كم اشتاقك رفيقي ؟أناديكَ من الأعماق ..! منذ غادرتنا حبيبي جريس إلهامس , الساحة الوطنية السياسية السورية صامتة , خرساء بحاجة لشخصية , بل شخصيات تاريخية قيادية حقوقية جريئة حرّة , لا تخضع لأي جهة إلا لضمير الشعب الذبيح المهجّر .
بحاجة من يفنّد ويفضح ويعلي الصوت سياسياً حقوقياً اقتصادياً شعبيًا وجوديًا .
من يفضح ما يجري من تواطؤ وخيانات وتقاعس وانتهاز ية وتسليم للأمر الواقع وتأبيد المجر ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم أشتاقك رفيقي ..؟ - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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