اوسع رفض للحلف الدفاعي الاقليمي الجديد - تاج السر عثمان

2022/06/23 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 جاء في صحيفة " اسرائيل تودي) : أن الرئيس الأمريكي بايدن في زيارته القادمة للشرق الأوسط سوف يعلن عن تحالف دفاعي اقليمي يضم: الولايات المتحدة، اسرائيل ، الامارات العربية المتحدة ، البحرين ، المغرب ، والسودان ، بالاضافة الي المملكة العربية السعودية والعراق.



واضح اذا تم ذلك الحلف فهو الزج بالسودان بشكل اوسع في الاحلاف العسكرية السابقة ،كما في حلف حرب اليمن ، والافريكوم ، الخ، لكن الهدف ......





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