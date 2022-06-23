التعادل السلبي يخيم على مواجهة النجف والشرطة في دوري الكرة الممتاز

2022/06/23 | 22:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… خيم التعادل السلبي من دون أهداف، على نتيجة مباراة النجف والشرطة في الدوري الممتاز بكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب النجف لحساب مباريات الاسبوع 37 من البطولة.وبهذا التعادل وصل الشرطة إلى النقطة 90 في صدارة الترتيب.في المقابل أصبح رصيد النجف 54 نقطة في المركز السابع.انتهى/ 25 ل

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