تقارير: باولو ديبالا قد يعوض رحيل أسينسيو في ريال مدريد

2022/06/23 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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لا تستبعد الصحف الإيطالية أن ينتهي الأمر بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا في ريال مدريد، حيث يرون أن الأمر صعب قليلًا لكن ليس مستحيلًا على الإطلاق.

باولو ديبالا وضع كلمة النهاية في مشواره مع يوفنتوس الإيطالي، بنهاية الموسم الماضي، ورغم أن كافة التكهنات تشير إلى اقترابه من التوقيع لإنتر ميلان.

إلا أن الصحف الإيطالية، فجرت مفاجأة كبرى يوم الخميس، حول إمكانية انتقاله إلى سانتياجو برنابيو، حيث نادي ريال مدريد.

وبحسب ما أوردته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن نادي ريال مدريد يمكن أن يكون واحدًا من الوجهات المحتملة للأرجنتيني باولو ديبالا.

الصحيفة الإيطالية، توضح أن أنشيلوتي يحب المهاجم الأرجنتيني كثيرًا، وإذا رحل ماركو أسينسيو عن الميرينجي هذا الصيف، فإن ديبالا يمكن أن يكون بديلًا له في الفريق الأبيض.

وبعدما أنهى ديبالا عقده مع يوفنتوس الذي لم يمنحه خيار التجديد، يمكن أن يصل ديبالا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية تمامًا.

جدير بالذكر، أن ديبالا ارتبط باللانتقال إلى ريال مدريد في عدة مناسبات سابقة، لكن هذه الشائعات لم تتحقق أبدًا حتى الآن.

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