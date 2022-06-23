الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بُعد

2022/06/23 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأطلقت الصين، اليوم (الخميس)، 3 أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بُعد من مركز شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.وجرى إطلاق الأقمار الصناعية، التي تعد الدفعة الثانية من عائلة "ياوقان - 35"، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش - 2 دي".وأعلنت الصين أن الأقمار دخلت المدار المخطط لها بنجاح، لافتة إلى أنه سيتم استخدام هذه الأقمار بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية ومسوحات لموارد الأراضي وتقدير المنتجات الزراعية، بالإضافة للاستفادة منها في الوقاية من الكوارث والحد منها.وكان هذا الإطلاق بمثابة المهمة الـ 424 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش"، حيث إن الصين كانت قد أطلقت مجموعة من ثلاثة أقمار صناعية من نوع "ياوقان - 35" في 6 نوفمبر من العام الماضي.

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