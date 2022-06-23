نائب عنها: سنجار تقصف يوميا وسط صمت حكومي مريب

2022/06/23 | 22:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الخميس، استمرار الخروقات التركية لسيادة العراق، من خلال استهدافها لمناطق عديدة في اقليم كردستان وقضاء سنجار بمحافظة نينوى.وقال خليل في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “سيادة البلد منعدمة في قضاء سنجار وعدد من المناطق في اقليم كردستان، حيث التواجد الميداني للقوات التركية، اضافة الى […]

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