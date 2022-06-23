أمطار وحرارة ورطوبة.. تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة - عاجل

2022/06/23 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، الخميس، حدوث زخات مطر في شمال العراق وسط ارتفاع بدرجات الحرارة بمحافظات الوسط مصحوبا بالرطوبة في جنوبه.

وقال عطية في منشور على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم) ان "درجات الحرارة تعود للارتفاع يومي السبت والاحد، ثم تعود للانخفاض منتصف الاسبوع المقبل وسط تقلبات باتجاه الرياح السطحية في كافة المدن يوم غد الجمعة.".

وتواقع "ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية في مدينة البصرة نهار ومساء السبت بسبب تحول الرياح جنوبية شرقية والعودة بالاتجاه الشمالي يوم الاحد".

وأوضح ام " سحبا ستظر على ارتفاعات مختلفة يوم السبت في اغلب المدن، مع وفرص هطول زخات امطار خفيفة تشمل مناطق متفرقة من نينوئ ودهوك واربيل والسليمانية

وأشار الى ان " باقي المدن فتوقعات الامطار تكاد تكون معدومة ولا وجود للهطول بسبب نقص التبريد في الطبقات العليا من الجو بسبب تحول الرياح السطحية نهار يوم السبت ما بين جنوبية غربية وشمالية غربية، متوقع غبار مثار في مناطق من نينوى وصلاح الدين ومناطق متفرقة من مدن الوسط خلال الليل".

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