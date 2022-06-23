الزبيدي: زيارة ’بايدن’ المرتقبة ستشهد بناء تحالف في الشرق الأوسط.. ماذا عن العراق؟

2022/06/23 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي اليوم الخميس، توقعاته حول زيارة الرئيس الأميركي جون بايدن، المرتقبة إلى المنطقة، والذي قال إنها تأتي لبناء تحالف دفاعي في الشرق الأوسط، لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق الانتحارية.وكتب الزبيدي تدوينة مطولة اطلعت عليها ايرث نيوز: “إنهيار التحالف الجديد..زيارة الرئيس الأمريكي بايدن المرتقبة إلى […]

ظهرت المقالة الزبيدي: زيارة ’بايدن’ المرتقبة ستشهد بناء تحالف في الشرق الأوسط..



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