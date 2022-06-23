الصحاف: شبكات تهريب البشر تكيفت مع إجراءات العراق

2022/06/23 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن شبكات تهريب البشر تكيفت مع إجراءات العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في برنامج واجب الصراحة الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إجراءات الخارجية بشأن المهاجرين بدأت منذ شباط الماضي، ولم يثبت لدينا مقتل مهاجرين عراقيين"، مبيناً أن "حالات وفاة حصلت بين المهاجرين العراقيين بسبب بعض الظروف".وأضاف أن "أكثر من 3800 عراقي عادوا بشكل طوعي، اذ عملنا على تعزيز العودة الطوعية للمهاجرين"، لافتا إلى أن "شبكات تهريب البشر تكيفت مع إجراءات العراق".وأشار إلى أن "أعداد كبيرة من سمات الدخول لبيلاروسيا منحت بطريقة غير شرعية".وتابع أن "شبكات تهريب البشر اتخذت مسالك عبر واجهات للإيقاع بالعراقيين"، مؤكدا أن "ملف المهاجرين العراقيين تصاعد خلال العام الماضي بشكل غريب".

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