تويتر تتخذ إجراءات جديدة بشأن المحتوى الطويل

2022/06/23 | 23:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت منصة تويتر أنها بدأت باختبار الملاحظات، وهي طريقة لكتابة ونشر المحتوى الطويل عبر منصة التواصل الاجتماعي.ويمكن في الوقت الحالي لمجموعة صغيرة من الكتاب في الولايات المتحدة وكندا وغانا والمملكة المتحدة الوصول إلى ميزة الملاحظات كجزء من مرحلة الاختبار الأولية.وتقول تويتر إنه يمكن قراءة الملاحظات عبر تويتر وخارجها بالنسبة للأشخاص في […]

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