2022/06/23 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين مبدأ فصل السلطات في تونس؟ ومن يصون الحقوق والحريات للتونسيين؟ فحوص العذرية والزنا: من المسؤول عن عودة تونس إلى الوراء؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة تستفحل في تونس انتهاكات حقوقية تطال الجسم القضائي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة تستفحل في تونس انتهاكات حقوقية تطال الجسم القضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).