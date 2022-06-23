2022/06/23 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" اليوم الخميس، قرارا تاريخيا يخص المنتخبات المشاركة في كأس العالم، التي ستقام لأول مرة في الشتاء، من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، في قطر.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات خوفا من التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، قبل وأثناء البطولة.

وأعلن الـ"FIFA" زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات من 35 لاعبا إلى 55 لاعبا.

أما بخصوص القوائم النهائية فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين من 23 لاعبا على الأقل إلى 26 لاعبا بحد أقصى، لكل منتخب.

وستضم دكة البدلاء في مباريات نهائيات بطولة كأس العالم، 15 لاعبا لكل فريق.

وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن آخر مباراة يخوضها اللاعبون مع أنديتهم قبل الانضمام للمنتخبات استعدادا للمونديال ستكون يوم 13 نوفمبر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار تاريخي.. زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار تاريخي.. زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).