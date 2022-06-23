العراق خامس في التصنيف الاسيوي

2022/06/23 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احتل العراق المركز الخامس اسيويا،حسب تصنيف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.وجاء هذا التصنيف بعد مشاركة منتخبنا الاولمبي الوطني في كأس اسيا تحت 23 عام والتي اقيمت في اوزبكستان مطلع الشهر الحالي.

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