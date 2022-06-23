2022/06/23 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، جدول مباريات الجولة الثامنة والثلاثين (الاخيرة) من منافسات الدوري الممتاز.

ظهرت المقالة اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الجولة الاخيرة من الدوري الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الجولة الاخيرة من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الجولة الاخيرة من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).