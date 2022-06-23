2022/06/23 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، اخلاء (20) حاوية محملة بمواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الجنوبي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بأشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي واستناداً إلى الأمر الديواني المرقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢ ، أخلت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي (20) حاوية تحتوي على (مواد كيمياوية شديدة الخطورة ) تجاوزت مدتها القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب ذات العلاقة".وأضافت أنه "بعد استكمال كافة إجراءاتها من قبل الجهات الامنية والعاملين في المنفذ تم نقلها بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة لإزالة تهديدها عن الدوائر الحكومية والتجمعات السكانية ، والموانئ والعاملين فيها ، وذلك تنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة أم قصر الجنوبي بعد عرض الأمر امام انظاره لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تخلي (20) حاوية محملة بمواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تخلي (20) حاوية محملة بمواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).