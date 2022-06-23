’الأمن الوطني يتدخل’.. النفط تعلن استئناف عمل المحطات في ’الزبير’

2022/06/23 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمعالجة المخالفات والازمات المفتعلة مفارز الأمن الوطني ..محطات الوقود في الزبير تعود للعمل أفاد مصدر أمني في قضاء الزبير غربي البصرة عن فتح معظم محطات الوقود من خلال تواجد مفارز جهاز الأمن الوطني ومتابعتها بوصول الصهاريج للمحطات.المصدر بين أن انتشار المفارز الأمنية ومتابعة قيادة عمليات البصرة أدى للحد من أزمة الوقود وإعادة المحطات […]

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النفط تعلن استئناف عمل المحطات في ’الزبير’ أولاً على ايرث نيوز.

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