شاهد بالفيديو.. منتظر الزيدي : كيف سيجلس الإطار التنسيقي مع من اتهمم بالامس بالصهاينة والاسرائيليين؟ | كلام معقول



شاهد بالفيديو.. منتظر الزيدي : كيف سيجلس الإطار التنسيقي مع من اتهمم بالامس بالصهاينة والاسرائيليين؟ | كلام معقول
2022/06/23 | 23:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: aohYBG0a-Wc

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