مقتل شيرين أبو عاقلة.. مطالبات بمجلس الشيوخ بدور أميركي في التحقيقات

2022/06/23 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت مجموعة مؤلفة من 24 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي الخميس، الرئيس الأميركي، جو بايدن على ضمان أن يكون للولايات المتحدة دور مباشر في التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية بتلفزيون الجزيرة التي قتلت أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لجنين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.

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