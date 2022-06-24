نواب أمريكيون يوجهون رسالة إلى بايدن بشأن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/06/23 | 23:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب 24 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة في التحقيق بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

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