2022/06/23 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: of_Ms64ja3Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ينتظر #العراق تدخلاً أممياً لتخليصه من تدخلات الجوار أم ينهض القرار الوطني؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ينتظر #العراق تدخلاً أممياً لتخليصه من تدخلات الجوار أم ينهض القرار الوطني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).