شركة يابانية تطور سلة مهملات لتجميد القمامة

2022/06/24 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعطوّرت شركة "ناكانيشي" اليابانية للصناعات المعدنية المحدودة، سلة مهملات تقوم بتجميد القمامة عند درجة حرارة -11 درجة مئوية؛ مما يؤدّي إلى وقف إنتاج البكتيريا والجراثيم التي تنتج عنها الرائحة الكريهة.وبدأت الشركة؛ وفقاً لموقع "nippon" الياباني، استقبال طلبات الحجز المسبق لشراء منتجها الذي أطلقت عليه اسم "كلين بوكس"، حيث لا يقتصر استخدامها على تجميد القمامة، ولكنه يمتد لتبريد الملابس وحفظ مستحضرات التجميل وأفلام الكاميرا.ويأتي جهاز "كلين بوكس" الموفر للطاقة بأبعاد مناسبة، تتمثّل في 690 مم ارتفاعاً، و230 مم عرضاً و443 مم عمقاً، فيما تبلغ سعة الصندوق 20 لتراً، ويأتي بسعر 357 دولاراً أمريكياً.

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