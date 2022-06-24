الأمن الوطني يعتقل عدد من المتهمين بأزمة الوقود في الديوانية

2022/06/24 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، اعتقال عدد من المتهمين بأزمة الوقود في محافظة الديوانية.وقال مصدر مسؤول في مديرية الامن الوطني في محافظة الديوانية، إن”مديرية امن القادسية وبأشراف مباشر من مدير المديرية تمكنت من الإطاحة بثلاثة موظفين في إحدى دوائر البلدية في المحافظة، بعد ورود معلومات استخبارية وإستحصال الموافقات القضائية بالمتورطين […]

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