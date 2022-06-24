واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

2022/06/24 | 00:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، تشتمل على 4 وحدات من أنظمة الصواريخ المتقدمة من طراز "هيمارس"، وذخيرة مدفعية وزوارق.

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