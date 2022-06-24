من وحي نضالات الحركة الطلاّبيّة: حصاد المطر أم حصاد النّضال؟ - إبراهيم العثماني

2022/06/24 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني مـــــــــــــــقدّمة: يلاحظ المطّلع على النّصوص القصصيّة الّتي تنشرها "صوت الشّعب" لسان حال حزب العمال الشيوعي التونسي من حين لآخر أنّها نصوص تعكس تجربة السّجن الّتي عاشها جمع من المناضلين وتجربة النّضال الّتي انخرط فيها الشّباب الطّالبي في الجامعة.



وفي كلتا الحالتين بدت هذه النّصوص مسيّسة ذات خلفيّة إيديولوجيّة واضحة المعالم تدين واقع القمع والعسف والغطرسة، وتنشد عالم الحرية والعدالة، وت ......





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