2022/06/24 | 01:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ايرث نيوز / عثرت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، على منشورات تحمل عبارة “البديل قادم”، في مدينة الصدر شرقي بغداد، دون معرفة الجهة التي تقف وراءها.

ظهرت المقالة تحمل عبارة “البديل قادم”..



العثور على منشورات مجهولة شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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