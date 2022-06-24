زيلينسكي بعد منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي: “لحظة فريدة وتاريخية”

2022/06/24 | 01:22 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بما اعتبره “لحظة فريدة وتاريخية” بعد موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفه مرشح لعضوية الاتحاد في غمرة الغزو الروسي.وكتب زيلينسكي على تويتر “إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “مستقبل أوكرانيا هو في […]

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