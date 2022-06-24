مدينة عربية مهددة.. تحذير من تسونامي سيضرب البحر الأبيض المتوسط

2022/06/24 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة أممية من تهديد شديد الخطورة على المدن الساحلية الرئيسية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط، بما يشمل مرسيليا والأسكندرية وإسطنبول.

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