2022/06/24 | 01:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CU_q8CZomzs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان : الإطار لايمكن أن يشكل الحكومة بدون السيادة والديمقراطي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان : الإطار لايمكن أن يشكل الحكومة بدون السيادة والديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).