2022/06/24 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، الدول إلى اليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لأكثر من 3200 حالة إصابة بجدري القردة في جميع أنحاء العالم، بانتظار قرار عما إذا كان يجب إعلان أعلى مستوى تأهب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اليقظة والشفافية".. مطالب منظمة الصحة للكشف عن إصابات جدري القردة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اليقظة والشفافية".. مطالب منظمة الصحة للكشف عن إصابات جدري القردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).