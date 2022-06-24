2022/06/24 | 02:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمّت حالة من الصدمة في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، في الأردن، بعد إعلان سلطات الأمن العام مقتل طالبة جامعية رميا بالرصاص أمام مقر جامعتها صباحا، على يد أحد الأشخاص، فيما أصدر النائب العام تعميما في وقت لاحق بعدم النشر بالقضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. صدمة وغموض بشأن مقتل طالبة جامعية.. والسلطات تبحث عن القاتل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. صدمة وغموض بشأن مقتل طالبة جامعية.. والسلطات تبحث عن القاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).