غافلون على رصيف معركة إسرائيلية جديدة - جواد بولس

2022/06/24 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس رغم جميع محاولات المحافظة على استمرار عمل حكومة الرأسين، نفتالي بينت ويئير لبيد، لم ينجح أقطابها بمنع سقوطها، تمامًا كما توقّع لها الكثيرون منذ اليوم الأول لولادتها.لن تكون مهمة البحث عن أسباب فشلها صعبة؛ ويكفي، من أجل ذلك، القاء نظرة خاطفة على التنافرات السياسية الجوهرية والعقائدية القائمة بين جميع مركباتها الحزبية، مع التأكيد على ضرورة استثناء وجود القائمة الاسلامية الموحّدة ضمن تلك التن ......





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