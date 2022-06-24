إثيوبيا: بيان الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة متحيز لمصر

2022/06/24 | 03:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إثيوبيا، يوم الخميس، رفضها البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بشأن سد النهضة، ووصفت البيان بأنه "يحافظ على المصالح المصرية فقط"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

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