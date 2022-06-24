ماذا يريد العراق من الولايات المتحدة؟

2022/06/24 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكن أن تساعد هذه القمة بتقوية أواصر الثقة والدبلوماسية بين واشنطن وبغداد؟ ومدى أهمية اختيار العراق والأردن ومصر ودعوتهم إلى قمة خليجية بحضور أميركي؟

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