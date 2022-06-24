2022/06/24 | 03:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NMCYR0gsUa4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ ماذا يريد العراق من الولايات المتحدة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ ماذا يريد العراق من الولايات المتحدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).