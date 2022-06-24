الحرس الثوري الإيراني يعلن تعيين رئيسا جديدا للاستخبارات

2022/06/24 | 03:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، تعيين رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الخاص به، بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية "تسنيم".

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