الأمن العراقي يوضح الفيديوهات المتداولة في كركوك

2022/06/24 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بوجود "تعرض لقطعات الشرطة الاتحادية في كركوك" الخميس.

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