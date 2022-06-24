2022/06/24 | 04:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، يوم الخميس، إن بلادها يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).