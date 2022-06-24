مبعوثة مكافحة معاداة السامية في السعودية

2022/06/24 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لا يمكن فصل زيارة ليبستاد عن مناخ يزداد دفئا اليوم بين السعودية وواشنطن وقبل أسبوعين من زيارة الرئيس، جوزيف بايدن، إلى جدة"

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