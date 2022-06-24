مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون يشمل ضوابط لحيازة الأسلحة

2022/06/24 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ، مساء الخميس، على مشروع قانون يشمل ضوابط جديدة لحيازة الأسلحة، في خطوة لموافقة الكونغرس لما يعتبر رد فعل للمشرعين على عمليات إطلاق النار الأخيرة في الولايات المتحدة.

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