ماكرون: منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي يبعث بإشارة لروسيا

2022/06/24 | 06:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن قرار منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي يبعث بـ"إشارة قوية إلى روسيا".

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