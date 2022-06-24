2022/06/24 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة علمية جديدة أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حالت دون وفاة ما يقرب من 20 مليون شخص خلال عام واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: اللقاحات منعت 20 مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: اللقاحات منعت 20 مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).